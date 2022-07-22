​​​​​​​عائلة القائد أوجلان وذوو المعتقلين يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام من أجل اللقاء بهم

تقدم شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان وموكله مظلوم دينج وذوو السجناء الآخرين في إمرالي، شقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية من أجل اللقاء بذويهم، بالإضافة إلى تقديم طلب إلى إدارة سجن إمرالي.

ومن أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، يقدّم محاموه طلبين في الأسبوع لهذه المؤسسات، حيث تبقى هذه الطلبات بشكل ممنهج دون رد.

أحياناً وبعد أشهر من تقديم هذه الطلبات، يتم رفضها بحجج مختلفة، وأنه تم فرض حظر اللقاء على موكلهم.

مؤخراً، أصدر رئيس هيئة الانضباط في سجن إمرالي في 31 أيار عقوبة انضباطية بمنع اللقاء لمدة ثلاثة أشهر على القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين، هذا القرار ظهر في 26 حزيران، حيث أبدى محامو مكتب العصر الحقوقي ردة فعلهم حيال هذا القرار الصادر من الهيئة الانضباطية، بأنه لا يتم أعلامهم بشأن هكذا عقوبات وقالوا إن هذا منافٍ للقانون.

(ف)