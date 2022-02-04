​​​​​​​عائلة القائد أوجلان ومحاموه يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام للقائه

تقدم كل من محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان، ومحاميه مظلوم دينج وعلي كونار شقيق المعتقل خيري كونار، وبولات يلدرم شقيق المعتقل حاميلي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة المعتقل ويسي آكتاش طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بذويهم.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان منذ اعتقاله بمؤامرة دولية عام 1999، في الـ 25 من آذار 2020، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمس دقائق، ثم قُطع الاتصال.

واستطاع محامو القائد أوجلان، مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و7 آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقائه.

(ف)