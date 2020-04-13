​​​​​​​عائلات الشهداء: نحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ممارسات تركيا تجاه الشهداء – تم التحديث

وكانت السلطات التركية قد أوصلت رفات الشهيد عكيد إيبك المقاتل في قوات الدفاع الشعبي ـ الذي وقع جثمانه في يد جيش الاحتلال التركي في معارك جرت عام 2017 ـ إلى عائلته عبر طرد بريدي، متجاوزة بذلك كافة القيم الإنسانية والقوانين العالمية.

ونتيجة لذلك تعالت الأصوات التي نددت بأفعال السلطات التركية، حيث أدلى مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين ومنطقتي الطبقة والرقة ببيانين منفصلين إلى الرأي العام.

الشهباء

قرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء ثريا حبش، خلال تجمع أعضاء وإداريي المجلس أمام مركزهم في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء، وجاء فيه:

" الدول المتحالفة تشد على يد الدولة التركية بارتكاب أفعالها اللاأخلاقية، والدولة التركية تهاجم رفاقنا بوحشية، خاصة الرفيق عكيد إيبك في مدينة ديرسم، حيث قامت الدولة التركية بدعوة عائلة عكيد إيبك وتقديم هدية لهم، وعند حضورهم أهدتهم أشلاء ابنهم الشهيد عكيد إيبك.

نقول للدولة التركية الفاشية لن نخاف، ونستنكر موقف الدول المتحالفة التي تساند الدولة التركية في أعمالها اللاأخلاقية وممارساتها، التي تربط جثث شهدائنا بالمدرعات وتسحبها بهدف زرع الخوف فينا.

نحن آباء وأمهات الشهداء، نقاوم في الشهباء بعد تهجيرنا من مقاطعة عفرين ونرفع رؤوسنا بشهدائنا المناضلين، ونقول لأم الشهيد عكيد إيبك جميعنا أمهات عكيد وأبناؤنا سيحملون سلاحه ويحاربون في جبهات القتال.

ونطالب بإخراج المعتقلين من سجن إمرالي، فهم أصحاب حق، كما نطالب برفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، ونطالب الدول المتحالفة بمساندتنا بدلاً من الدولة التركية، والسماح لمحامي القائد بزيارته في سجن إمرالي".

الطبقة/الرقة

في مدينة الطبقة أُلقي البيان من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء فاطمة المحمود.

وجاء في نصه:

"في مشهد مأساوي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، قام النظام التركي المجرم بعد سنوات من اختطاف جثمان الشهيد "عكيد إيبك" بإرسال رفاته عبر طرد بريدي إلى والدته، ظناً منه أنه بهذا الفعل سيزيد من حرقة قلبها على ولدها الشهيد.

إننا في مجلس عوائل الشهداء، نستنكر هذا العمل البربري الجبان من قبل النظام التركي المجرم الفاشي والمحتل، ونقول لأردوغان ونظامه بأن شهداءنا هم قادتنا المعنويون، وهم مشاعل نور تنير دربنا للحرية والنصر، وأن نضالنا لن يتوقف حتى نحرر كافة مناطقنا المحتلة من عفرين إلى كري سبي وعودة الأهالي إليها.

لذلك، يجب ألا تمر هذه الأفعال دون محاسبة، وعلى شعبنا في كافة دول العالم الصديقة والمناصرة للإنسانية التحرك والضغط على تركيا ومحاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها في سوريا والعديد من المناطق، وعلى ما تقوم به من تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي.

في الختام، نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة النكراء وهذه الأفعال الشنيعة التي تندى لها الإنسانية، كما نعاهد أمهات شهدائنا بأننا ماضون في نضالنا حتى نحرر جميع أراضينا".

(م ح-ع أ/س و)

ANHA