​​​​​​​عادل الجبير: السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي ولكن!

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي، ولكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم" قبله.

وفي رد الجبير على سؤال: "هل السعودية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ وإن كانت كذلك، متى؟" خلال مقابلة أجرتها شبكة CNN الأميركية معه.

وقال الجبير: "إن السعودية تدعم مبادرة السلام العربية.. في الواقع، قمنا بطرحها ووضحنا أن السلام يأتي في نهاية هذه العملية وليس في بدايتها. كما قلنا إن الدول التي وقعت على اتفاقات إبراهام مع إسرائيل، هي قرارات سيادية اتخذتها تلك الدول، نأمل أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على الداخل الإسرائيلي".

وأوضح الجبير عما إذا كانت السعودية مستعدة للانضمام إلى اتفاق "أبراهام"، قائلاً: "إننا بحاجة إلى عملية وأن هذه العملية يجب أن تشمل تنفيذ مبادرة السلام العربية، وبمجرد أن نحقق ذلك، فإننا ملتزمون بتسوية على أساس دولتين مع الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.. هذا هو مطلبنا من أجل السلام" مؤكداً على أن السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي، لكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم قبل أن يحدث هذا".

(م ش)