​​​​​​​أعضاءHPC: الحماية مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون أمنية

وتعتبر قوات حماية المجتمع (HPC) من القوى الأمنية الأساسية في مدن شمال وشرق سوريا، لما تقوم به من عمل طوعي لحماية المجتمع.

وتعتمد هذه القوى على المدنيين المتطوعين الراغبين في حماية المجتمع، ومن أي ثغرة أمنية قد تهدد الأمن الاجتماعي، وتشكلت لهذا الهدف.

قال أحد أعضاء الدورية الأمنية الليلية "إن هذه المهام تقع بالدرجة الأولى على عاتق المجتمع، وأن الأمن مسؤولية الأهالي أيضًا، لأنهم معنيون بالدرجة الأولى بمواجهة خرق قد يطرأ".

وقال سيدو عمر، الذي وقف عند نهاية شارع 48 على طريق قرية حلنج في الأطراف الشرقية من مدينة كوباني، إنهم في هذه الدوريات يحمون المجتمع جنبًا إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي، وتابع: "هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، نحن والأهالي والقوى الأمنية، لذلك علينا أن نتكاتف لنحمي مدننا وقرانا".

وأضاف "نخرج في مثل هذه الدوريات في القرى والبلدات والمدن، وعلى مستوى شمال وشرق سوريا هناك انتشار لقوات حماية المجتمع، فمهمتنا هي حماية المجتمع من أي ثغرة أمنية، ونأمل من الأهالي أن يكونوا عونًا لنا ولقوات الأمن الداخلي".

وللمرأة حضور بارز في صفوف قوات حماية المجتمع التي تنتشر في مجموعات على مداخل المدن والقرى والبلدات، فهؤلاء النسوة لتحمّل مسؤولية حماية أمن وسلامة المدنيين.

حليمة أوصمان إحدى المتطوعات ضمن صفوف القوات، وتخرج مع رفيقاتها ليلًا ونهارًا لحماية مدينتها ومجتمعها، أكدت خلال لقاء مع وكالتنا "من مسؤولية الجميع حماية الوطن، وأنا أقوم الآن بدوري في حماية مدينتي وشعبي من أي ثغرة أمنية قد تطرأ، نحن هنا لنكون عونًا لقوى الأمن الداخلي، ونأمل من الأهالي أن يكونوا أيضًا عونًا لنا في حماية أوطانهم فكما الوطن للجميع فالحماية من مسؤوليات الجميع أيضًا".

وتنظم دوريات قوات حماية المجتمع بشكل متفرق من حيث المكان والزمان، ففي بعض الأحيان يخرجون في دورياتهم عند منتصف الليل، وغالبًا ما تراهم ينظمون الدوريات عند الساعات الأولى من المساء غير آبهين بالأحوال الجوية.

(س ع/ج)

ANHA