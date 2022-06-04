​​​​​​​أعضاء مؤسسات مدنية بدير الزور يشيدون بمقاومة الكريلا

تتعرض مناطق الدفاع المشروع وقوات الدفاع الشعبي منذ الـ 17 من نيسان/ أبريل الفائت لهجمات إبادة مشتركة من قبل جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، منتهكاً بذلك سيادة الدولة العراقية، وجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على احترام حدود دول الجوار.

واعتبر أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في مناطق الدفاع المشروع دفاعاً عنهم وعن أراضيهم وعن مشروعهم الذي توحدوا من خلاله.

وبهذا الخصوص أوضح رئيس مجلس ريف دير الزور الشرقي لحزب سوريا المستقبل محمد الزايد "تتبع دولة الاحتلال التركي سياسات متعددة لكسر تلك المقاومة الشعبية الساعية لنيل الحرية والكرامة لأنها تشكل عثرات كبيرة أمام ما تحاول تركيا الوصول إليه مثل استعمار الأراضي وضرب الاقتصاد وفرض الهيمنة العثمانية بشكل جديد".

وأكد محمد الزايد "تحاول دولة الاحتلال التركي من خلال تلك الهجمات والانتهاكات بتواطؤ ومشاركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني محو معتقدات تلك الشعوب وإبادتهم وطمس ثقافتهم وهويتهم".

وتابع الزايد "إن محاربة دولة الاحتلال التركي لتلك المكونات دليل على خوفها من الشعوب الموحدة وأصحاب الحق لأنهم يشكلون حجراً تتعثر به كل مخططاتهم الاستعمارية".

وأشار محمد الزايد "لم تكن تلك المقاومة حكراً على جهة معينة أو طائفة بل تضمنت الدفاع عن أمن وسلام المناطق بكافة أشكالها وألوانها وأطيافها في سبيل نيل الحرية والعيش المشترك دون التفريق بين مكونات المنطقة".

وأكد الزايد في ختام حديثه "نحن أبناء شمال وشرق سوريا سنقف ضد أي معتدٍ يحاول خلق النزاعات بين مكونات المنطقة التي تحررت بفضل دماء الشهداء".

الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة هجين صبا الدلي قالت: "نحن اليوم نساء كافة المناطق بمختلف مكوناتها نرفض كافة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع والتي تستهدف المرأة بالدرجة الأولى".

وأوضحت صبا الدلي "إن الهجمات التي تنفذها دولة الاحتلال التركي بالشراكة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الدولية وحقوق الإنسان، وأضافت "الصمت الدولي يؤكد مدى تلك الانتهاكات والتآمر الذي يطال تلك الشعوب التي تقاوم من أجل الحفاظ على سلامة مناطقنا".

وأكدت صبا الدلي "مهما بلغت انتهاكات تركيا وتعديها على تلك الشعوب لن تُكسر إرادتنا ولن تمنعنا من حقوقنا ولن نستسلم لتلك السياسات ونؤكد بأننا مع كل مقاومة تدافع عن الشعوب التواقة للحرية".

ولفتت صبا الدلي في ختام حديثها إلى أنه يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف ورد على تلك الانتهاكات لأنها تزيد من أطماع تركيا في تنفيذ كل ما تسعى إليه ضد شعوب المنطقة.

(خ)

ANHA