​​​​​​​أعضاء مجلس عفرين يستنكرون العزلة وصمت المنظمات الحقوقية عن الخطر المحدق بحياة المضربين عن الطعام

ما زالت العزلة مفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الحكومة التركية الفاشية، رغم كافة الدعوات الشعبية وحملات الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون المطالبة بحريته ورفع العزلة عنه ومنحه حقه في رؤية محاميه وعائلته، وكل تلك الانتهاكات تجري وسط صمت دولي وعالمي على تلك العزلة المخالفة لكافة القوانين الدولية.

وفي هذا الإطار عبر أعضاء من مجلس مقاطعة عفرين خلال لقاء مع وكالة أنباء هاوار عن استنكارهم لاستمرار العزلة والصمت الدولي، يقول عضو المجلس محمود رشيد في بداية حديثه: "نرسل سلامنا للقائد عبد الله أوجلان ولكافة الرفاق المضربين عن الطعام في سجون الفاشية التركية، ولكل المناضلين المطالبين بحرية القائد عبد الله أوجلان"

"حياة آلاف المضربين عن الطعام في خطر والمنظمات الإنسانية لاتزال صامتة"

وأضاف رشيد لحديثه قائلاً "إن العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان تهدف إلى كسر إرادة الشعوب السائرة على درب الحرية والديمقراطية الذي رسمه القائد لهم، فرغم أن حملة الإضراب عن الطعام وصلت يومها الـ 109 إلا أن المنظمات الدولية لا تبدي أي موقف حازم تجاه ما ترتكبه الدولة التركية بحق المعتقلين المضربين عن الطعام".

واستنكر رشيد موقف المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تدعي حماية الإنسان وحقوقه فيما لاتزال صامتة حيال الخطر المحدق بحياة آلاف المضربين عن الطعام في السجون التركية، وقال: "ندين هذا الدور الذي تلعبه المنظمات الإنسانية تجاه القائد عبد الله أوجلان والمضربين عن الطعام المطالبين بحرية القائد، لذا نطالبهم بالقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني".

"مشروع الأمة الديمقراطية هو الحل الأمثل لسوريا وأزمات الشرق الأوسط"

ومن جهتها قالت عضوة مجلس مقاطعة عفرين خاتون سلطان: "دخلت الأزمة السورية عامها الـ 11 ومازال الشعب السوري يعاني من الصعوبات والتهجير، فنحن نعيش في شمال وشرق سوريا بأمان مقارنة بباقي المناطق السورية بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، والذي يهدف بشكل أساسي للتعايش المشترك، ومشروع الأمة الديمقراطية، الذي يحتضن جميع أطياف الشعب والمكونات دون أيّ فروقات".

وأضافت خاتون: "نحن لا نرى أي مبادرات لحل الأزمة في الشرق الأوسط، لأن الدول الرأسمالية المسيطرة تحاول تمديد عمر الأزمة، لتوسيع نفوذها في مناطق شمال وشرق سوريا واستغلال الثروات التي هي من حق الشعب السوري، ولمنع حل تلك الأزمات، فالدول الرأسمالية تشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان الذي طرح مشروع الأمة الديمقراطية والذي هو بمثابة الحل الأمثل لأزمات سوريا والشرق الأوسط".

يحاولون إنهاء فكر القائد أوجلان ولكن عشرات الأجيال القادمة ستسير وفق فكره

وفي السياق ذاته تحدث عضو مجلس مقاطعة عفرين حسني نجار قائلاً: "تلك الهجمات على مناطق الدفاع المشروع (زاب، ماتينه، آفاشين)، جاءت ضمن سلسلة المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان وعزله وما زالت مستمرة حتى الآن".

وأردف نجار "إن المشروع الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان هو مشروع أخوة الشعوب، فالدولة التركية والدول المتآمرة معها يخافون بشكل كبير من مشروع أخوة الشعوب، فتلك الهجمات هي إحدى محاولات إنهاء فكرة القائد التي طرحت على الشعوب وطبقت عملياً في شمال شرق سويا، لكن لن يتحقق ما يسعون إليه أبداً وسيظل الفكر منتشراً وسيسير عليه العشرات من الأجيال القادمة".

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ANHA