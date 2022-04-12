​​​​​​​أعضاء لجنة صياغة العقد الاجتماعي يناقشون أبواب مسودة العقد مع أعضاء المجلس التنفيذي

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه عرض أبواب وبنوده مسودة العقد الاجتماعي عن طريق شاشة العرض وتم الاطلاع عليها من قبل المشاركين في الاجتماع، وفتح بعدها باب النقاش عليها من قبل المشاركين بالاجتماع ودارت العديد من النقاشات حول بنود مسودة العقد الاجتماعي.

وتعتبر مسودة العقد الاجتماعي الذي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من أهم أعمال ومنجزات الإدارة الذاتية كونه عقد على أساس دستور للمنطقة يضمن حقوق وواجبات جميع مكونات شعوب شمال وشرق سوريا على المستوى الحقوقي والسياسي والاجتماعي والتنظيمي والعسكري.

ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية ومجالس البلدات والمدن لمناقشة مسودة بنود العقد الاجتماعي ووضع الملاحظات والمقترحات.

وبحسب القاضي والعضو في لجنة صياغة العقد الاجتماعي عماد الكراف، فستكون هناك عدة اجتماعات مؤسساتية وجماهيرية لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي على مستوى شمال وشرق سوريا بشكل عام.

وأكد الكراف أنه "خلال مدة أقصاها 3 أشهر، سيتم إصدار العقد الاجتماعي في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل رسمي والعمل على تطبيقه".

(أع/خ)

ANHA