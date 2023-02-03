قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، إن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع طائرات مقاتلة من طراز F16 لتركيا بقيمة 20 مليار دولار حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب الانضمام للحلف بعد تحرك روسيا العسكري في أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات من دولة الاحتلال التركي.

وتوصلت الدول الثلاث في مدريد إلى اتفاق؛ بشأن طريقة للمضي قدماً في حزيران الماضي، ولكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي.

وفي رسالة للرئيس جو بايدن، قال 29 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، إن البلدين الإسكندنافيين يبذلان "جهوداً كاملة وبنية حسنة" للوفاء بشروط عضوية حلف شمال الأطلسي التي طلبتها تركيا، على الرغم من أن أنقرة تقول، إن السويد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.

وقد كتب أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة "بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في بيع الطائرات المقاتلة من طراز F16. وعدم القيام بذلك سيثير تساؤلات حول هذه الصفقة المعلقة".

وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل صريح ومباشر بين بيع طائرات F16 لأنقرة وانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وفي زيارة لواشنطن الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن مسألة عضوية الحلف لا ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً للبيع، وحث إدارة بايدن على إقناع الكونغرس بالتخلي عن اعتراضه.

ويستطيع الكونغرس منع مبيعات الأسلحة للخارج، لكن لم يسبق له أن حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين الضرورية للتغلب على حق "الفيتو" الذي يتمتع به الرئيس.

(م ش)