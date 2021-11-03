​​​​​​​أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بإجراء تحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية

دعا الرؤساء المشتركون لمجموعة الصداقة الكردية فرانسوا ألفونسي (حزب الخضر / EFA ، فرنسا) أندرياس شيدر (S&D ، النمسا) نيكولاي فيلومسن (اليساري ، الدنمارك) إلى إجراء تحقيق دولي في الأسلحة الكيماوية التي يستخدمها الاحتلال التركي في جنوب كردستان.

أصدر أعضاء في البرلمان الأوروبي بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن: " ننوه للمئات من البرلمانيين والصحفيين والمثقفين ونشطاء حقوق المرأة ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في كردستان العراق، بأن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية خلال عملياتها العسكرية في العراق. "

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى فتح تحقيق وتشكيل لجنة مستقلة، كثفت تركيا في روج آفا، والعراق سياسة العدوان والانتهاك المنهجي للقانون الدولي".

وقال البيان إنه ما لم يتم التدخل القوي والعاجل، فإن تركيا ستواصل أعمالها ضد السلام وبالشجاعة.

وجاء في البيان أن "مجموعة الصداقة الكردية بالبرلمان الأوروبي تساند هذه الدعوة وتدعو المنظمات الدولية للتحرك بسرعة وإرسال وفد للتحقيق".

المصدر: ANF