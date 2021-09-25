​​​​​​​أعضاء المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يتلقّون لقاح كورونا

ضمن جهود منع تفشّي فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، باشرت اليوم، هيئة الصحة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بحملة لقاح ضد فيروس كورونا، وأكدت الهيئة أن الحملة مستمرة حتى تقديم اللقاح لأغلب الأهالي في المنطقة.

وتلقّى العاملون بالمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اللقاح لأول مرة وسيتم تقديم الجرعة الثانية في الموعد المحدد أي بعد نحو شهرين من الجرعة الأولى.

ويتم تسجيل بيانات كل من يتلقّى اللقاح وتقديم بطاقة له لضمان حصوله على جرعة أخرى يحدد تاريخها على البطاقة.

وفي هذا الصدد التقت وكالتنا مع نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور محمود العبدالله، الذي قال: "نحن مستمرون بعملنا لاستكمال جرعة اللقاح التي تم تزويدنا بها من منظمة الصحة العالمية، واستهدفنا الكادر الطبي بالدرجة الأولى كونهم الأكثر عرضة للإصابة".

وأكد أن أعراض اللقاح الجانبية خفيفة جداً، وهي صداع ووهن وألم قليل في المفاصل لدى البعض.

وأضاف محمود العبدالله "واستهدفنا ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن كون مناعتهم ضعيفة، اليوم بدأنا بتقديم اللقاح في المجلس التنفيذي داخل المبنى ،كي لا يحدث ازدحام في مراكز التطعيم الموجودة لدينا في كافة المناطق".

وأشار إلى أنه "بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، نهدف إلى كسر حلقة العدوى وتقديم اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا".

وأوضح محمود العبدالله، أن هيئة الصحة كانت قد فرضت حظراً كلياً وجزئياً منذ اجتياح فيروس كورونا مناطق شمال وشرق سوريا، لمنع تفشّي الفيروس. وكل هذه الإجراءات اتخذناها لحماية أهالينا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبّين خلال حديثه أن "موجة كورونا هذه المرة أخطر من سابقاتها بحسب ما ذكرت منظمة الصحة الدولية".

وطالب محمود العبدالله في ختام حديثه، أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، بكسر حاجز الخوف من اللقاح والإقبال إلى مراكز التطعيم للحد من تفشّي هذا الفيروس، وأضاف "نأمل من أهالينا في كافة المناطق، أخذ الإجراءات الاحترازية بشكل جدّي وارتداء الكمامات".

(خ ج/ س ر)

ANHA