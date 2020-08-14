​​​​​​​أعضاء الكونغرس يدعون إلى فرض عقوبات شاملة على الاقتصاد التركي

وقال مينينديز وفون هولين في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تم نشرها قبل اجتماع الأخير مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضع خطة فورية لفرض عقوبات مشتركة وشاملة على قطاعات رئيسة من الاقتصاد التركي، إذا استمرت تركيا في اتخاذ إجراءات غير قانونية في شرق البحر المتوسط ​​ورفض حل هذه الأمور من خلال محكمة دولية محايدة".

فاليونان وتركيا، هما حليفان في الناتو، ويخوضان نزاعًا بسبب المطالبات المتنافسة على المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) وحقوق التنقيب عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، وكما يأتي الاجتماع بين دندياس وبومبيو بعد أيام من إرسال تركيا سفينة مسح زلزالي إلى المياه المتنازع عليها.

وقال عضوا مجلس الشيوخ: "لذلك، نحث وزير خارجيتنا مايك بومبيو على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان قيام تركيا بإخراج سفنها البحرية من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان والتزامها بالتزاماتها الدولية".

وأضاف العضوان "أن فشل الولايات المتحدة في التصرف بشكل حاسم في هذا الوقت الحرج لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد التركي".

وكانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف بالفعل بشأن شراء أنقرة لأنظمة صواريخ روسية من طراز S-400، والتي تؤكد واشنطن أنها لا تتوافق مع أنظمة دفاع تحالف الناتو.

(م ش)