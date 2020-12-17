​​​​​​​أعضاء الاتفاق النووي: على طهران الإحجام عن انتهاك برنامج الاتفاق والعودة للامتثال

وقال مسؤول ألماني: إنّ القوى العالمية التي هي جزء من اتفاق نووي تاريخي مع إيران لعام 2015، حثّت طهران أمس ،الأربعاء، على التراجُع عن انتهاكات الاتفاق، والعودة إلى الامتثال الكامل خلال اجتماع افتراضي في فيينا، بحسب وكالة الاسوشيتد بريس.

وجاء الاجتماع في الوقت الّذي يواصل فيه الموقعون على الاتفاقية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا - محاولة منعه من الانهيار بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018.

وأعربت القوى الأوروبية الثّلاث عن أملها في أنّه مع تغيّير الإدارة في واشنطن، يمكن إعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة، التي تهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصرُّ طهران على أنّها لا تريد القيام به.

إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن:إنّه يأمل في إعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة، التي تم التفاوض عليها عندما كان نائبًا لباراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة.

ولكن ما يعقّد ذلك أنّ إيران الآن تنتهك معظم القيود الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك كمية اليورانيوم المخصّب المسموح بتخزينه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر: إنّ اجتماع ،الأربعاء، يقيّم تنفيذ الاتفاق النووي، وكما طالبت الدول الأوروبية إيران بالعودة إلى الامتثال الكامل.

وفي السياق ذاته قالت إيران إنّها لم تعد ملزمة باتّباع القيود، بحجّة أنّ الولايات المتحدة انتهكت أولاً الاتفاقية، المعروفة باسم خطة العمل الشامل المشترك، أو JCPOA، عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب المنتهي ولايته من الصفقة، وفرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.

وغرّد المندوب الروسي في خطة العمل الشاملة المشتركة، ميخائيل أوليانوف، بعد الاجتماع قائلاً: "أكّد المشاركون التزامهم الرّاسخ بالاتفاق النووي، فضلاً عن استعدادهم لبذل جهود دبلوماسية مكثّفة لضمان تنفيذه بالكامل".

وعلى الرغم من انتهاكات إيران، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، أنّ طهران تواصل السّماح للمفتشين بالوصول الكامل إلى مواقعها النووية، وهو سبب رئيسي تقول الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أن الأمر يستحق الحفاظ عليه.

واتفق المندوبون في اجتماع ،الأربعاء، على إجراء مزيد من المحادثات "غير الرسمية" على المستوى الوزاري في 21 كانون الأول/ديسمبر.

(م ش)