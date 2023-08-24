​​​​​​​أعداد المستوطنين في كري سبي المحتلة تتجاوز 1000شخص منذ بداية آب

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة، بتسليم مرتزقة الاحتلال التركي من "الشرطة العسكرية" يوم أمس، 113 لاجئاً سورياً عبر البوابة الحدودية؛ تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً من المقاطعة.

وحسب المصدر، فإن المرحّلين هم من مدن حماة وحلب وإدلب وغيرها من المدن السورية.

ووثّقت وكالتنا دخول أكثر من 1000 لاجئ سوري منذ بداية الشهر الجاري، بينهم 25عراقياً.

فيما وصل عدد اللاجئين السوريين المُرحّلين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة منذ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع نيسان من العام الماضي، سعيهم إلى توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة، إلى نحو 25 ألف مرحّل.

وتتزامن عملية التوطين في مقاطعة كري سبي المحتلة مع عمليات توطين أخرى في المناطق المحتلة من سوريا في كل من عفرين، وجرابلس، وإعزاز، وسري كانيه، وكري سبي، بالإضافة إلى المناطق التي يحتلها مرتزقة "هيئة تحرير الشام" ( جبهة النصرة سابقاً) في مناطق إدلب، حيث تم تسجيل إدخال نحو 12 ألف مرحّل قسراً إلى تلك المناطق خلال الشهر الجاري عبر باب السلامة، وباب الهوى، وبوابة تل أبيض.

(د)

ANHA