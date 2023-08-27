​​​​​​​عاد وحقق حلمه بالانضمام إلى الكريلا حتى استشهد في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كتابياً، كشف فيه سجلّ أحد مقاتليها، جاء في نصه:

"رفيقنا كاوا الذي كان شوقه لبلاده حياً دائماً في قلبه؛ عاد من أوروبا بكرامة إلى كردستان، وحقق حلمه بالانضمام إلى صفوف الكريلا، واستشهد في شهر آب في منطقة الشهيد دليل غرب زاب في هجوم للعدو، رفيقنا كاوا الذي رأى أن حرية شعبنا لن تتحقق إلا بالانضمام إلى صفوف الكريلا وإلى الحرب الفدائية، وضع جانباً كل ظروف الحياة الشخصية وانضم إلى صفوف القتال، وفي الوقت الذي زادت فيه الهجمات على شعبنا وحركتنا، انضم رفيقنا إلى النضال دون تردد وبشجاعة كبيرة، ومنذ اليوم الأول لانضمام رفيقنا وحتى استشهاده؛ سار في الطريق الذي اختاره بكل ما أوتي من روح فدائية، وأصبح بإصراره وشجاعته الكبيرة في الحرب، رمزاً للنضال في ذلك الوقت وأصبح قدوة لجميع رفاقه.

نتقدم بأحر التعازي لعائلة رفيقنا الغالية التي ضمت مقاتلاً آبوجياً وفياً مثل الرفيق كاوا إلى نضالنا من أجل الحرية لشعبنا، ولكل شعبنا الوطني في كردستان".

سجلّ الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: كاوا جكدار

الاسم والكنية: إبراهيم دمير

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم ـ الأب: نعيمة ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آب 2023/ مناطق الدفاع مديا.

(س ر)