​​​​​​​89 يوماً من الاحتجاجات الشعبية ودعوات للانضمام إليها بزخم أكبر

واصلت بعض المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات في روجهلات كردستان، أنشطتها التظاهرية بطرق مختلفة، بالإضافة إلى أنشطة خاصة في كل من سنه وكاميران ومريوان، على ما أفادت وكالة روج نيوز.

في مدينة شنو بروجهلات كردستان، دعت والدة فرهاد وفرزاد طه زاد، في تسجيل مصور، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ضد عقوبة الإعدام المفروضة على ابنيها.

وعدا عن حكم الإعدام بحق الشقيقين، في مدينة شمو، حكم بالإعدام على 4 متظاهرين أيضاً، بحسب الوكالة.

وفي تطور الأحداث في عموم إيران، يواصل المحتجون أنشطتهم وتظاهراتهم تنديداً بتنفيذ أحكام الإعدام والممارسات التعسفية من قبل الدولة الإيرانية، وقام عدد من الطلاب في عدد من الجامعات والمعاهد، بالتنديد بأحكام الإعدام الصادرة بحق المحتجين.

في سياق متصل، دعت العديد من الجامعات في مدن مختلفة في إيران "كافة الشعب للانضمام إلى الإضرابات والاحتجاجات التي ستستمر لثلاثة أيام على التوالي (19 و20 و21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري)، من أجل تعزيز الانتفاضة".

وأدانت خلال بيان مشترك أصدرته، اليوم الأربعاء، إعدام الشابين "محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد"، وأعلنت أن هذا العمل "الإجرامي"، هو تقدم للثورة وخوف الدولة الإيرانية من تجفيف جذورها.

وطالبت بتوسيع وتسريع الاحتجاجات والإضرابات العامة من أجل وقف جرائم الجمهورية الإسلامية، مثل الإعدام والقمع والاعتقال والاغتصاب لتحقيق الهدف السامي وتسريع عملية انتصار الثورة.

وذكرت "من أجل استمرار الثورة الحالية ودفعها إلى الأمام، من الضروري أن نعلن مرة أخرى لتنظيم إضرابات واحتجاجات لمدة ثلاثة أيام في 19 و20 و21 كانون الأول على مستوى البلاد، وذلك من أجل القضاء على القمع والتمييز، يمكن اتخاذ الخطوة التالية بشكل أقوى مع التوسع في الاحتجاجات".

وطالب بيان الجامعات كافة القطاعات بالانضمام إلى الدعوة، حيث ستقيم الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد بكتابة وترديد الشعارات المناهضة للدولة الإيرانية.

(ي م)