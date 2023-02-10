​​​​​​​8685 ضحية ومصاب على كامل المساحة السورية جراء الزلزال حتى الآن

ضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الإثنين، شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن آلاف الضحايا ودماراً كبيراً.

ارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين، حيث أفادت الإحصائيات تلك المناطق بفقدان 2030 شخصاً لحياتهم وإصابة أكثر من 2950 آخرين، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير؛ بسبب وجود مئات الأسر تحت الأنقاض.

وخلال مؤتمر صحفي، ذكر وزير الصحة في حكومة دمشق الدكتور حسن محمد الغباش، يوم أمس، بأن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت يوم الخميس حيث فقد 1347 حياتهم وأصيب 2295 شخصاً وذلك في حصيلة غير نهائية.

والجدير بالذكر أن حصيلة وزارة الصحة، تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولم تشمل بقية المناطق السورية.

كما لم يطرأ أي تغيير على حصيلة هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، حيث ما زال عدد الضحايا والمصابين ذاته في شمال وشرق سوريا، والذي بلغ 6 ضحايا و 57 مصاباً.

(م ش)