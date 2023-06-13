​​​​​​​85 هجوم لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، حول هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء في نصه:

"ـ11 حزيران، قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي ساحة المقاومة في تل جودي بمنطقة الشهيد دليل غربي زاب مرتين.

ـ 10 حزيران، قصفت مروحيات هجومية لجيش الاحتلال ساحة المقاومة في تلة هكاري مرتين.

ـ 11 و12 حزيران قصفت ساحات المقاومة في منطقتي سيدا وجمجو في زاب 13 مرة.

ـ 11 و12 حزيران، قصف الاحتلال التركي ساحة المقاومة في منطقة سيدا 13 مرة.

ـ 11 حزيران قصف ساحة المقاومة في تل جودي، تل إف إم وتلة آمدية بمنطقة الشهيد دليل غربي زاب، 55 مرة، بواسطة المدافع، والدبابات، والأسلحة الثقيلة.

ـ 10 و11 حزيران، حاول جيش الاحتلال التركي تدمير خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بواسطة الجرافات".

(ل م)