​​​​​​​8 تنظيمات نسائية توجّه رسالة إلى الأمم المتحدة حول هجمات الاحتلال

انضمت التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا إلى جهود التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي في الساحة الدولية.

ووجهت 8 تنظيمات نسائية بريادة مؤتمر ستار، عبر الوسائل الإلكترونية، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

كما وجهت الرسالة إلى 4 مؤسسات أخرى للأمم المتحدة.

المؤسسات التي وجهت الرسالة إليها هي:

المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن.

ووفقاً للمعلومات التي كشفتها إداريات مؤتمر ستار، فإن الرسالة التي كتبت باللغتين الإنجليزية والعربية، تطالب هذه المؤسسات للقيام بمسؤولياتها، وإنهاء هجمات تركيا التي تخرق القانون الدولي.

والتنظيمات النسائية التي وجهت الرسالة المشتركة هي:

مؤتمر ستار، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مجلس المرأة السورية، اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، اتحاد المرأة الأرمنية، اتحاد المرأة السريانية، تجمّع نساء زنوبيا، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة.

(ي م)

ANHA