​​​​​​​8 آذار محور ندوة حوارية في منبج

وحضرت الندوة الحوارية التي عُقدت في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، عضوات المؤسسات النسائية في الإدارة، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومجلس المرأة العسكري، وقوى الأمن الداخلي – المرأة.

استهلت الندوة بوقوف الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عُرض سنفزيون عن نضال المرأة الحرة على مر التاريخ وحتى اليوم الراهن.

ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن، روز إسحاق، عن تاريخ المرأة، بقولها: "لعبت المرأة منذ فجر التاريخ دوراً هاماً وكبيراً في تحقيق المجتمعية لدى الإنسان، حيث كانت القوة الأساسية لتكوين المجتمعية وتطورها، في مجتمع أمومي عادل وحر خالٍ من العنف والحروب؛ لكن بولادة الأنظمة الهرمية الدولتية الأبوية جردت المرأة من مكانتها وقدسيتها".

وأضافت: "يوم 8 آذار من عام ١٨٥٧، هو غيض من فيض من مأساة ومعاناة المرأة التي عانت وما تزال تعاني من نير العبودية والظلم والاستغلال والاستعمار من قبل الذهنية الذكورية والأنظمة الحاكمة، وخاصة المرأة التي لا تقبل الظلم والعبودية لا على نفسها ولا على مجتمعها".

وهنأت روز إسحاق، باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، كافة نساء العالم بحلول هذه المناسبة، وفي مقدمتها انتفاضة الجدائل في روجهلات كردستان وإيران، وانتشار شرارة هذه الانتفاضة بشعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

كما هنأت القائد عبد الله أوجلان، ودعت كافة النساء حول العالم للتضامن مع انتفاضة المرأة في روجهلات كردستان وإیران، وتوحيد مواقفهن وصفوفهن ونضالهن ضد كافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد المرأة والمنطقة.

في ختام حديثها أعلنت روز إسحاق أنه قد آن الأوان "لنحول هذا اليوم (أي 8 آذار)، إلى يوم الحرية والتحول الديمقراطي، كما حولته النساء من حدث أليم إلى عيد وأمل بعد إضرابهن وإصرارهن وكفاحهن، ولنجعل من شهر آذار شهراً للنضال والمقاومة لهز عرش الإمبراطوريات، وإزالة الأقنعة لإظهار حقيقتهم للعالم أجمع".

بدورها، هنأت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، نزيفة خلو، كافة نساء العالم بمناسبة اقتراب 8 آذار، وقالت: "في القرن الأخير بدأت الانتفاضات النسائية في العديد من الدول والبلدان نتيجة الأحوال المعيشية المتردية الصعبة التي كانت المرأة تعاني منها، كما قامت بالعديد من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بحقوقها".

وأضافت: "ونعلم أن ثورة المرأة في شمال شرق سوريا، لفتت انتباه العالم أجمع، لذلك يجب علينا أن نحافظ عليها وعلى مكتسبات الشهداء، من خلال النضال والمقاومة والوقوف في وجه كل من يحاول النيل من هذه الثورة".

في الختام فتح باب النقاش أمام الحاضرات اللواتي هنأن بدورهن كافة النساء بمناسبة قرب حلول ٨ آذار.

(ش س/ي م)

ANHA