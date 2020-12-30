​​​​​​​70% من أحياء مدينة الرقة تغذت بالكهرباء والعمل جارٍ لاستكمال المتبقي

وانتهت اللجنة أمس، من تأهيل سبع مراكز تحويل كهربائية ضمن أحياء المدينة عملت عليها خلال شهر كانون الأول الجاري، وهي 3 مركز تحويل في حي الطيار ومركزين في حي الدرعية وآخرين في الرقة القديمة، تحديدًا غرب شارع المنصور وكل مركز يغذي من 200منزلًا إلى 300منزلًا.

وبحسب الإداري في لجنة الطاقة والاتصالات المهندس حامد اللواش " فإنه بعد الانتهاء من هذه المراكز السبع نستطيع القول إننا انتهينا من 70% من العمل في إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة" مؤكدًا أنه في العام الجديد ستنتهي الورش الفنية من إعادة الكهرباء لكامل المدينة.

كما أشار اللواش إلى المعوقات التي تؤخر عمل اللجنة في إعادة التيار الكهربائي والتي تتمثل بالأعطال الطارئة في الشبكات والمحولات التي دخلت الخدمة في باقي أحياء المدينة نتيجة الاستجرار الجائر للكهرباء، مما يستنفد وقتًا وجهدًا إضافيين لورش الفنية لإصلاح الأعطال الطارئة.

وأشار اللواش إلى أعمال اللجنة في الأرياف، حيث تم تركيب محولات، واستُبدلت شبكات في الريف خلال الشهر الحالي كحويجة زهرة وتل السمن وشنينة الشرقية.

(م)

ANHA