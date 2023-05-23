​​​​​​​7000 بروشور وُزعوا في الشهباء

بدأ مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء، في 20 أيار الجاري، بتوزيع بروشورات مطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وزع كل من مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي أكثر من 7 آلاف بروشور في نواحي الأحداث وفافين وتل رفعت ومخيمي سردم وبرخدان في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، على مدار 4 أيام متتالية.

في اليوم الرابع والأخير، اليوم، تم توزيع أكثر من2300 بروشور في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، والمؤسسات المدنية.

وتتضمن البروشورات أقوال للقائد عبد الله أوجلان، عن الحرية والديمقراطية، وحرية المرأة.

وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من توزيع البروشورات بتنظيم مظاهرة حاشدة من، إلا أنها أُجّلت إلى إشعار آخر.

(آ ر/س ر)

ANHA