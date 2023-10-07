​​​​​​​7 محطات نفطية ومشفيان ومحطتان للكهرباء تعرضت للقصف  

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه حصيلة الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وجاء في الحصيلة:

– عدد غارات الطيران الحربي: /7/ غارات.

– عدد مرات الاستهداف بالطيران المسيّر: /14/ مرة.

– عدد مرات الاستهداف بالأسلحة الثقيلة: /74/ مرة.

– عدد مرات الاستهداف بسلاح الدوشكا: مرة واحدة.

– عدد مرات الاستهداف بطلقات القناص: مرة واحدة.

– عدد نقاط قوات حكومة دمشق التي تم استهدافها: /4/ نقاط.

– عدد المشافي التي تم استهدافها: /2/ مشفى لمرضى “كورونا”.

– عدد محطات المياه التي تم استهدافها: محطة واحدة.

– عدد المنشآت النفطية التي تم استهدافها: /7/ منشآت.

– عدد محطات توليد وتحويل الكهرباء التي تم استهدافها: محطتان اثنتان".

(أ ب)