​​​​​​​600 حصادة في كوباني مستعدة للبدء بموسم الحصاد

وتستعد مناطق شمال وشرق سوريا لاستقبال موسم حصاد محاصيل القمح والشعير والتي يعتمد عليها قسم كبير من سكان المنطقة لتأمين دخلهم السنوي، إذ تفصل أيام قليلة المنطقة عن بدء الموسم.

وأنهى أصحاب الحصادات في كوباني وريفها تجهيز آلياتهم، كما تستعد مديرية الزراعة في إقليم الفرات لاستقبال موسم الحصاد عبر اتخاذ جملة من القرارات وتجهيز مراكز لاستقبال محصول القمح الذي حددت الإدارة الذاتية سعر شراء الكيلو الواحد منه بـ225 ليرة سورية، ولم توضح بعد إذا ما كانت ستستلم محصول الشعير من المزارعين أم لا.

وأصدرت المديرية مؤخراً تعميماً أعطت فيه الإذن لخروج الحصادات المسجلة لدى دائرة الزراعة في المقاطعة، وذلك بعد أخذ تعهد خطي من مالك الحصادة بأنه يعود إلى المقاطعة بتاريخ20/5 من العام الجاري.

وبحسب التعميم فإن مالك الحصادة سيدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ليرة سورية إن لم يعد في التاريخ المحدد، كما أن الذين يغادرون دون إذن سيترتب عليهم دفع 2 مليون ليرة سورية كغرامة مالية على مخالفة قرارات الإدارة الذاتية.

كما حددت المديرية أجور الحصاد للمزارعين ومالكي الحصادات، إذ قالت بأن أجور الحصاد للدونم, هي "شعير بعل بدون تبن 1500 ونسبة مئوية 9% ومع تبن 1800 ونسبة مئوية 10%.

شعير مروي بدون تبن 2000 ليرة سورية ونسبة مئوية 8% مع تبن 2500 ونسبة مئوية 9%.

قمح بعل بدون تبن 1500 ونسبة مئوية 6% مع تبن 1800 ونسبة مئوية 7%، أما القمح المروي بدون تبن 3000 ليرة سورية ونسبة مئوية 5% مع تبن 3500ليرة سورية نسبة مئوية 6%.

كما خصصت مديرية الزراعة مادة المازوت التي سيتم توزيعها للحصادات المسجلة لديها وهي على النحو التالي:

الحصادات من نوع "tx" موديل من 68 إلى 62 ستحصل في كل دفعة على ما يقارب 5 آلاف لتر من مادة المازوت.

,والحصادات من نوع "tx" موديل من 36 إلى 32 ستحصل على ما يقارب 4 آلاف لتر من المازوت.

وحصادات الكلايزون ستحصل على 3 آلاف لتر في كل دفعة.

والحصادات من نوع "جوندر والفورت ستحصل على 2 ألف لتر من مادة المازوت في كل دفعة.

و"دراسات التبن" ستحصل على 1500 ألف لتر والمعلقة بالجرار الزراعي 1000 لتر من مادة المازوت.

وسيتم توزيع مادة المازوت على الحصادات والدراسات اعتباراً من الـ10 من شهر أيار/مايو الجاري.

والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير والتي تم ترخيصها لدى مديرية الزراعة في مقاطعة كوباني تبلغ 805059 هكتار.

ولم تحدد المديرية بعد عدد وأسماء المراكز التي ستقوم فيها باستلام محصول القمح من المزارعين.

(ع م- ن ك/ج)

ANHA