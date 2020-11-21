​​​​​​​60 معلمـ/ـة ينهون المرحلة الثانية من  اللغة الكردية

وبعد تدريب دام قرابة الشهرين أنهى، اليوم، 60 معلم/ـة وعدد من الطلبة المرحلة الثانية من اللغة الكردية، بعد إجراء الامتحانات في مدرسة الشهيدة روزا جودي بمدينة الدرباسية.

الإداري في لجنة اللغة الكردية في الناحية، رزكار محمد، أوضح أن الامتحان أُجري بحسب قرار هيئة التدريب والتعليم في إقليم الجزيرة، والقاضي بضرورة إنهاء المعلم/ـة المراحل الثلاثة للغة الكردية، حتى يتمكنوا من التدريس في المدارس.

وتبلغ العلامة الكلية 100 درجة مقسمة إلى 85 درجة للعملي، و15 درجة للنظري، فيما تبلغ علامة النجاح 60 درجة، وترتبط طبيعة الأسئلة بقواعد اللغة الكردية.

والجدير ذكره، أنه وإلى الآن أنهى 500 معلم/ـة المراحل الثلاثة للغة الكردية، من بين 792 في مدينة الدرباسية، علماً أن هذا القرار مرتبط بالمكوّن الكردي.

(ب ح/هـ ن)

ANHA