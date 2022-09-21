​​​​​​​6 عناصر إرهابية لداعش بينهم متزعم في قبضة قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

وحسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد ألقت وحدات مكافحة الإرهاب YAT، خلال العملية الأولى، القبض على متزعم لداعش، ينشط في تحضير العبوات الناسفة وتوزيعها على الخلايا الإرهابية في المنطقة، والذي بادر إلى إطلاق النار على قواتنا، بعد توجيه نداء الاستسلام الآمن له، لتطوقه القوات وتلقي القبض عليه دون وقوع أي إصابات في صفوفها.

وخلال العملية الثانية، داهمت الوحدات منزلاً لخلية إرهابية تتألف من 5 مرتزقة، تستخدمه في إعداد المواد المتفجرة، حيث نشطت خلال الفترة الماضية في استهداف المؤسسات الإدارية والأمنية في المنطقة، وألقت القبض على المرتزقة 5 وتحويلهم إلى الأجهزة المختصة.

وضبطت القوات خلال العمليتين، كمية من الأسلحة (الكلاشينكوف – المسدسات) والعبوات الناسفة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات وكذلك أجهزة اتصالات عائدة للمرتزقة.

(ل م)