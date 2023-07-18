​​​​​​​6 احتفاليات في إقليم الجزيرة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 11 للثورة غداً

تستعد مكونات إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا لإحياء الذكرى السنوية الـ 11 لثورة 19 تموز 2012، من خلال سلسلة احتفالات تُنظّم على مستوى عدة مدن ونواحي في الإقليم.

احتفاليات العقد الثاني لثورة 19 تموز في إقليم الجزيرة تنظَّم هذا العام من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة تحت شعار "بروح ثورة ١٩ تموز سنحرر القائد آبو ونضمن الأمة الديمقراطية" وباللغة الكردية "Bi rihê Şoreşa 19’ê Tîrmehê em ê Rêber APO azad bikin û netewa demokratîk misoger bikin".

تقام الاحتفالات التي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في تمام الساعة الـ 07:00 مساءً، في 6 مراكز رئيسة بإقليم الجزيرة بكل من (قامشلو، وديرك، وكركي لكي، والدرباسية، والحسكة والشدادي).

وحسب برنامج اللجنة التحضيرية للاحتفالات، فإن أهالي "ناحيتي عامودا وتربه سبيه وتل حميس سيحتفلون على أرض ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، وأهالي ديرك في حديقة دجلة، وأهالي ناحيتي تل كوجر وجل آغا في كركي لكي".

أما "أهالي ناحية تل تمر، فسيحتفلون مع أهالي ناحية الدرباسية في حديقة الشهيدة زفين في الدرباسية، وأهالي تل براك سيحتفلون مع أهالي مدينة الحسكة التي ستقام احتفاليتها بحديقة 4 نيسان في الحسكة، ويحتفل اهالي العريشة والشدادي في ناحية الشدادي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفالات إلقاء كلمات باسم مكونات المنطقة، وتقديم عدة فقرات غنائية ودبكات من قبل الفرق التابعة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وهيئة الثقافة لإقليم الجزيرة.

(س أ/آ)

ANHA