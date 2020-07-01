​​​​​​​58 منظمة نسائية في العالم توقّع على نداء وقف انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين

أرسل مجلس المرأة في شمال شرق سوريا بتاريخ 26 حزيران/ يونيو نداءً إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأعضاء مكتب المرأة في الأمم المتحدة، والمسؤولة الجندرية في الأمم المتحدة كريستينا، ورئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باولو بينيرو، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نغكوكا، ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمنظمات الحقوقية.

وركّز النداء على هجمات الدولة التركية واحتلالها للمناطق السورية ومناطق من شمال وشرق سوريا وخاصة عفرين، وجاء في مضمونه "ثلاث سنوات وعفرين ترزح تحت وطأة احتلال عسكري وثقافي واقتصادي تنفذه الدولة التركية من خلال مجموعة من الفصائل العسكرية المرتبطة بها تحت مسمى ”الجيش الوطني السوري ”، الذي يقوم بجميع أنواع الانتهاكات بحق السكان المدنيين من قتل وخطف واغتصاب واعتقال بغرض تهجير من تبقى من سكانها بعد احتلالها في ( 18 اذار – 2018 ) واستكمالًا لمخططها الذي يهدف إلى التغيير الديمغرافي وطمس هويتها، عبر فصائلها المرتزقة".

ووقّعت على النداء ( 58) من منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية والحقوقية والأحزاب السياسية والناشطات والمثقفات في العالم.

أهداف حملة التوقيع

وللكشف عن أهداف حملة التوقيع، التقت مراسلتنا مع المنسقة في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بيريفان حسين وقالت إن حملة التوقيع أُطلقت بعد الأحداث الأخيرة التي جرت بين فصيل الحمزات ومسلحي الغوطة في مدينة عفرين المحتلة التي كشفت عن اعتقال 11 امرأة غالبيتهن من الكرد وتعذيبهن.

وأضافت بيريفان: إن ما حدث في عفرين هو حلقة متسلسلة للاحتلال التركي التي تستهدف فيها المرأة في عفرين وباقي المدن السورية المحتلة بهدف كسر إرادتها وإهانة إنسانيتها ووجودها .

وأشارت إلى أن "حملة التوقيع استمرت 10 أيام، لاقت فيها استجابة كبيرة من قبل العديد من التنظيمات النسائية حول العالم الرافضة للممارسات وانتهاكات تركيا بحق النساء والأطفال".

واختتمت بيريفان حديثها قائلة "من واجبنا نحن المنظمات النسوية أن ندعم المسيرة الحافلة والانطلاقة القوية للمرأة ونحميها من الإرهاب الفكري والجسدي الذي يطالها لقد كانت المرأة في مقدمة من حارب الفكر الظلامي الهدام، ودافعت عن الإنسانية جمعاء".

أسماء الموقعين على النداء

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا –سوريا، رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية – لبنان ،منظمة نشاط الشبابية YAO – العراق، نوروز الثقافية – لبنان، الهيئة النسائية في الاتحاد ،السرياني – لبنان، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – لبنان، مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية – سوريا، مؤتمر ستار- سوريا، منظمة ئیمە لتنمیة بشریة - العراق، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا – سوريا، منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD – سوريا، الهيئة النسائية في الاتحاد السرياني – لبنان، جمعية شاويشكا – القامشلي ، جمعية جودي للتنمية والاغاثة – الحسكة، منظمة شمس للتأهيل والتنمية – سوريا، شبكة قائدات السلام – سوريا، الاتحاد النسائي السرياني – سوريا، الهلال الأحمر الكردي - شمال شرق سوريا، مركز المساواة الجندرية – العراق، منظمة المجتمع المدني – كركوكن شاجوان محمد – كركوك، فرح صابر – العراق، مؤسسة المرأة المسلمة – الحسكة، ملتقى السلام للمرأة السورية pea – سوريا، منظمة رنك للتنمية – سوريا، منظمة برجاف - شمال شرق سوريا، هيئة المرأة في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني – سوريا، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة - سوريا – القامشلي، اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة – سوريا، تمکین المرأة الاقتصاد – العراق، وقف المرأة الحرة في سوريا – سوريا، رابطة النساء السوريات – سوريا، اتحاد معلمي الجزيرة - سوريا – الحسكة، اذاعة ارتا – سوريا، رابطة المحاميات السوريات – ألمانيا، مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا – سوريا، لجنة المرأة الاثورية – سوريا، هيئة المرأة التآخي الكردستاني (p.b.k) - القامشلي – أربوية، منظمة سوز – ألمانيا، اتحاد الصحفيين الكرد السوريين – سوريا، البيت الايزيدي، الهلال الذهبي، مركز المرأة الايزيدية في شهباء، مجلس المرأة حزب الاتحاد الديمقراطي، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، لجنة المرأة في حزب الخضر الكردستاني، تنظيم المرأة في حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، تنظيم المرأة في الاتحاد الوطني الحر، تنظيم المرأة في حزب التغيير الديمقراطي، تنظيم المرأة في الهيئة الوطنية العربية ، تنظيم المرأة في تيار المستقبل، تنظيم المرأة في التحالف الوطني، تنظيم المرأة في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، منظمة المرأة في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)، لجنة المرأة في حركة التجديد الكردستاني، مكتب المرأة في حزب المحافظين الديمقراطي، مكتب المرأة في الاتحاد الليبرالي الكردستاني، لجنة المرأة في حزب الحداثة والديمقراطية.

(س و)

ANHA