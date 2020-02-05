​​​​​​​5700 جثة تم انتشالها من 25 مقبرة جماعية خلّفتها داعش

بعد تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش في تشرين الأول عام 2017، بدأ فريق الاستجابة الأولية بعمله على انتشال الجثث من تحت الأنقاض، ومن الشوارع، حيث تم العثور على عدد كبير من المقابر الجماعية التي خلّفتها داعش.

مقابر تختلف في طريقة الدفن وفي نوعية الجثث ,منها ما تحتوي جثث المرتزقة، ومنها ما تحتوي نساء وأطفال، ومنها ما تحتوي على أشخاص تم إعدامهم ودفنهم فقط بالتراب.

وبحسب تقرير الفريق توجد بعض الجثث التي تدل على أنها لصحفيين أجانب، ولكن لا توجد معدات تحليل الحمض النووي ليتم التعرف على الجثة.

هذه المقابر التي كشف عنها الفريق كانت موجودة على ضفتي نهر الفرات وفي البادية وداخل المدينة، وخاصة ضمن الحدائق العامة.

كما تم العثور على مقابر جماعية وسط البيوت العربية في حارة البدو، وهي الحارة التي بقيت تحت احتلال داعش إلى أن تم تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

تم انتشال 5700 جثة عن طريق فريق الاستجابة الأولية بعد أن تم إبلاغهم من قبل الأهالي الذين كانوا شاهدين على دفنها، ومنهم من كان لديه شكوك بوجود مقبرة.

يتم التعامل مع المقبرة بعد الكشف من قبل المختصين والأطباء الشرعيين.

قائد فريق الاستجابة الأولية ياسر الخميس قال لـ ANHA :"منذ تحرير المنطقة تم تشكيل هذا الفريق الذي لا يقتصر عمله على انتشال الجثث فقط، بل الكشف عن عدد كبير من المقابر الجماعية، حيث بلغ عددها 29 مقبرة، تم فتح 25 مقبرة، والعمل جارٍ حتى هذه اللحظة في مقبرة السحل في ريف الرقة الجنوبي الغربي".

وأشار الخميس إلى أن "الجثث الموجودة في المقابر لم تكن فقط للإعدامات الميدانية بل يوجد بينها أطفال ونساء, وبحسب الأهالي القريبين من المقابر أنه يوجد أشخاص أجانب تم إعدامهم، ومن المتوقع أنهم صحفيين".

وذكر الخميس أنه توجد خبرات جيدة لدى فريق الاستجابة على كيفية التعامل مع الجثث "كما يوجد أطباء شرعيون مختصون يقومون بفحص الجثث لمحاولة التعرف على هوية صاحبها, ولكن يتعذر التعرف على غالبية الجثث بسبب تعرضها للتشويه، وعدم وجود جهاز يستطيع فحص الحمض النووي((DNA الذي يتم من خلاله الكشف عن هوية صاحب الجثة".

وقال الخميس أنه تم التعرف "على 700جثة من أصل 5700 جثة، حيث وُجد بحوزتها أوراق ثبوتية، أو لباس لم تتعرض للتلف بعد الدفن".

والجدير بالذكر أنه مازال الآلاف من أهالي الرقة يبحثون عن جثث ذويهم الذين فقدوا خلال المعارك التي دارت في الرقة.

(م)

ANHA