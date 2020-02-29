​​​​​​​550 معلم/ـة للغة الكردية يستلمون شهادات تخرّجهم

ونظمت لجنة التدريب والتعليم في مقاطعة الحسكة احتفالية في ملعب الدرباسية، لتوزيع شهادات اللغة الكردية على 550 معلم/ـة تخرجوا من معهد الشهيد روزا جودي خلال أعوام "2015، 2016، 2017".

وحضر مراسم الاحتفالية المئات من معلمي ومعلمات اللغة الكردية في ناحية الدرباسية والمؤسسات في المدينة وقراها.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدث باسم لجنة إدارة المدارس في مقاطعة الحسكة، رامان حصاف وقال: "اللغة هي هوية الشعوب ووجودها، لذلك التمسك باللغة الأم واجب على كل فرد لإثبات وجوده".

وشكر حصاف المدرسين، بالقول: "نحن نشكر جميع مدرسي ومدرسات اللغة الذين بذلوا جهوداً في وضع حجر الأساس لأحياء اللغة الكردية والحفاظ عليها، وبنوا جيلاً يتدرب ويتعلم على لغته وثقافته".

ومن جانبه أوضح الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الدرباسية، سليمان خليل، أن تركيا مستمرة في انتهاكاتها وسياساتها لإبادة الشعب الكردي ولغته وثقافته، وأردف " رأينا هجمات تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا التي كانت تستهدف المدارس والمعاهد الكردية لتمنع الطلاب من إكمال دراستهم، وحرمان الأجيال القادمة من تعلم لغتها وثقافتها".

وأضاف خليل، "على الرغم من محاولة تركيا إبادة الشعب الكردي، إلا أننا لن نسمح لها بمنع أولادنا من حق التعلم بلغتهم الأم".

ومن بعدها قُرئت أسماء المعلمين المتخرجين والبالغ عددهم 550 معلم/ـة، وسُلّمت شهادات التخرج لهم.

وانتهت الاحتفالية بعقد المعلمين حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(آ ح/هـ ن)

ANHA