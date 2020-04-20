​​​​​​​5300 مرتزق سوري في ليبيا ومقتل 199 منهم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 مرتزقة من الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، قتلوا خلال المعارك.

ولم يذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان تاريخ مقتلهم.

وبحسب المرصد فإن حصيلة قتلى المرتزقة المدعومة من تركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 199 مرتزقة، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً للمرصد فإن المرتزقة قُتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وفي السياق ذاته تواصل تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني”، حيث أكد المرصد السوري وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.

ومع آخر دفعة أرسلتها تركيا للمرتزقة إلى ليبيا، وصل إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 مرتزق، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مرتزق.

(آ س)