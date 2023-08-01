​​​​​​​53 هجوماً للاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين والشهباء

كشفت مصادر من القوات العسكرية في مقاطعة عفرين والشهباء حصيلة هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقتين المذكورتين خلال شهر تموز المنصرم.

وتفيد هذه الحصيلة؛ بتعرّض 32 قرية في المنطقتين، بالإضافة إلى بلدة مرعناز، وناحية تل رفعت ومطار منغ ومقرات قوات حكومة دمشق بين 1 و31 تموز المنصرم لـ 53 هجوماً.

أسفرت هذه الهجمات التي نُفّذت بالطائرات المسيّرة المفخخة والقذائف المدفعيّة والهاون عن فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته وإصابة 3 مواطنين و9 عناصر، كما خلّفت الهجمات أضراراً ماديّة بما فيها تضرّر الأراضي الزراعيّة.

(ر)

ANHA