​​​​​​​50 ألف شجرة ستُزرع في الطبقة في غضون 3 أشهر

حملة التشجير، بدأت من قبل مديرية البيئة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة، اليوم، في موقع بجانب مساكن الادخار غربي المدينة.

حيث زُرعت 550 شجرة حراجية من نوع "صنوبر حراجي"، و"سرو عمودي".

وتأتي الحملة في إطار؛ زيادة نسبة المساحات الخضراء وتعويض الفاقد منها في المدينة وريفها.

وأشار الرئيس المشترك لمديرية البيئة في الطبقة، جمال عبد اللطيف، أن الحملة ستستهدف عدة مواقع حراجية في المدينة والريف، منها "موقعين عند مدخل المدينة الشمالي، وموقع جانب مزار الشهداء، والكورنيش الشمالي في الطبقة".

مضيفاً: "ستشمل الحملة زراعة الأشجار في منصفات الطرق والدوارات والحدائق العامة في الريف والمدينة، وستستمر لمدة 3 أشهر، ويبلغ عددها الكلي 50 ألف شجرة".

(ع ص/خ)

ANHA