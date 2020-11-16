​​​​​​​5 وفيات و111حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وبحسب الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وآخريْن من منبج وخامس من الدرباسية.

وأضاف أنهم سجلوا ١١١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٥٦ ذكور و٥٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٤ حالة في الحسكة

١٢ حالة في ديرك

١٥ حالة في قامشلو

حالة واحدة في عامودا

حالتان في كركى لكي

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في الدرباسية

١٤ حالة في كوباني

٢١ حالة في الطبقة

١٣ حالة في الرقة

٦ حالات في منبج

١١ حالة في الشهباء

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٩ حالة شفاء جديدة.

هذا وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٢٣٠ حالة، منها ١٦٣ حالة وفاة، و ٨٨٨ حالة شفاء.

(سـ)