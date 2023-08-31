​​​​​​​5 قتلى في اشتباكات عنيفة بين الفرقة الرابعة ومجموعة مسلحة بريف دمشق

قتل 3 عناصر من الفرقة الرابعة وأسر 3 عناصر آخرين، بالإضافة إلى مقتل مسلحين اثنين وجرح 4 آخرين، نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مساء أمس، بين عناصر "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات دمشق، ومجموعة مسلحة من جهة أخرى، من أهالي بلدة زاكية بريف دمشق.

وتخلل الاشتباكات قيام الشبان بحرق منازل لـ 3 مسؤولين ضمن صفوف الفرقة الرابعة.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن الاشتباكات جاءت بعد مقتل شخص من قبل مجموعة تتبع للفرقة الرابعة، في محاولة لاعتقاله، إلى جانب ذلك، اعترف أحد الأسرى لدى مجموعة يتبعون لأهالي البلدة بقيام 3 مسؤولين، بزرع عبوات ناسفة في بلدة زاكية لاستهداف شخصيات معارضة لحكومة دمشق، كما أن هؤلاء متهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين في البلدة.

(م ش)