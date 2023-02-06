​​​​​​​5 إصابات في منبج وكوباني جراء الزلزال

بحسب مراسلينا، فقد أصيب 5 أشخاص في كوباني ومنبج، بنتيجة الزلزال الذي تأثرت به مناطق عديدة من سوريا، بينهم امرأة، نقلوا جميعاً إلى مشافي المدينتين.

ووردت إلى مشافي كوباني 3 إصابات، وهي لشابين اثنين وامرأة، وهم: سلطان عبدالله جلعو (23 عاماً)، أمينة حج مسلم (52 عاماً)، فرهاد محمود مصطفى (25 عاماً).

أما في منبج وردت إصابتان إلى المشافي، حالة وحدة منهما حرجة.

وضرب زلزال بقوة 7.4 فجر اليوم باكور (شمال كردستان) وتركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن مئات الضحايا ودماراً كبيراً.

(س ر)

ANHA