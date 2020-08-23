​​​​​​​48 ساعة حاسمة في إسرائيل: حل أزمة الميزانية أو الذهاب لانتخابات جديدة

ذكرت موقع "واللا" الإسرائيلي، أن أزمة الميزانية بين نتنياهو وغانتس، تطورت إلى شكل أكثر خطورة خلال الساعات الأخيرة، ولم يجرِ تحويل الخلاف بينهما إلى توافق، وأن جلسة الحكومة الأسبوعية المعتادة اليوم الأحد، لن يتم عقدها للمرة الثانية على التوالي في أعقاب الشلل الذي أصاب الحكومة والتجاذبات داخلها.

وبفعل ذلك، سيحل الكنيست الإسرائيلي نفسه تلقائيًّا منتصف ليلة الغد، إذا لم يتم التوصل إلى حل لمأزق إقرار الميزانية السنوية خلال أقل من 48 ساعة.

وقال الموقع: "إن المنظومة السياسية الإسرائيلية تدخل اليوم الأحد لحظة الحسم، ويتوجب عليها إقرار الميزانية قبل انتهاء المهلة القانونية لإقرارها، وهي منتصف ليلة الغد، وفي حال عدم التوصل إلى توافق على الميزانية؛ فسيتم حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة".

وأضاف: " نتنياهو أجرى في نهاية الأسبوع عدة لقاءات ماراثونية حول خيار الذهاب لانتخابات جديدة في نوفمبر المقبل، مع وصول المفاوضات مع حزب "أبيض-أزرق" بزعامة وزير الجيش بيني غانتس إلى طريق مسدود".

ونوه الموقع إلى أن نتنياهو لم يتخذ القرار بعد، حول دعمه قانونًا يتيح المجال لتأجيل النظر في الميزانية لمدة 100 يوم ومنع حل الكنيست، في الوقت الذي لم تُعقد فيه لقاءات رسمية بين نتنياهو وغانتس على ضوء عدم وجود توافق حول الميزانية السنوية.

ويقدر مراقبون أن نتنياهو يسعى بكل قوته إلى التملص من اتفاقه مع غانتس حول تقاسم السلطة، ودفع الأمور نحو الانتخابات الجديدة سعيًا إلى إخراج غانتس من الحكومة ومنع تسليمه منصب رئاسة الحكومة خلال العام المقبل وفقًا للاتفاق.

وتتزامن هذه الأزمة الداخلية في إسرائيل مع تطورات خارجية حادة، بينها التوتر مع حزب الله في الشمال والتوتر المتصاعد مع الفصائل الفلسطينية في غزة، إذ يرجح محللون اندلاع تصعيد عسكري واسع بين غزة وإسرائيل على إثر تشديد الأخيرة لإجراءات الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 14 عامًا.

(ع م)