قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية وغزة وضواحي مدينة القدس.

وأضافت في بيانها اليومي: "ارتفعت حصيلة الإصابات في المحافظات الفلسطينية، إلى 449 إصابة، في حالة مستقرة".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 13654، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 173 وفاة.

وذكرت أن "9326 إصابة وُصفت بالطفيفة، بحيث أن الغالبية العظمى من المصابين يخضعون للرعاية الصحية خلال الحجر الصحي المنزلي والحجر في الفنادق، بينما شفي من الفيروس 3872 مريضاً".

وأشارت إلى أن "633 مصاباً منهم 253 وُصفت إصابتهم بالطفيفة و134 بالمتوسطة، بينما هناك 150 إصابة خطيرة، وهناك 114 مصاباً بحالة خطيرة جداً، تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي".

وفي شأنٍ آخر، أفاد مراسلنا في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم صباح اليوم المزارعين الفلسطينيين على الحدود الجنوبية لغزة، وأطلق عليهم النار وقنابل الغاز دون إصابات، فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات و دهم، في الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين.

(ع م/ح)

ANHA