​​​​​​​350 شخص يعودون إلى روج آفا

كانت إدارة إقليم باشور "جنوب كردستان"، قد افتتحت مخيم في برده رش لإيواء النازحين، الذين أُجبروا على الخروج من ديارهم بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة الأخيرة على شمال وشرق وسوريا، والتي بدأت في الـ 9 من تشرين الأول الماضي.

وقد توجّه عدد من أهالي المنطقة إلى باشور كردستان، واستقروا في مخيم برده رش.

يوم أمس عاد قسم من أهالي المنطقة الذين كانوا يقطنون في مخيم برده رش إلى ديارهم، عبر معبر سيمالكا الحدودي.

إدارة المعبر أوضحت لمراسل وكالتنا بأن عدد الذين وصولوا من مخيم برده رش يوم أمس بلغ 350 شخص.

(د ج)

ANHA