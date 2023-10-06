​​​​​​​33 حزباً سياسياً تدعو الشعب السوري للتكاتف في مواجهة الهجمات التركية

جاء ذلك خلال بيان مشترك لـ 33 حزباً سياسياً كردياً وعربياً في شمال وشرق سوريا، حول هجمات دولة الاحتلال التركي واستهدافها للمنشآت الحيوية في المنطقة.

قرئ البيان من قبل سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، نصر الدين إبراهيم، في صالة مركز الدبلوماسية المجتمعية في شمال وشرق سوريا بمدينة قامشلو.

واستهل البيان: "تتعرض قرانا ومدننا في شمال وشرق سوريا لأسوء الاعتداءات من جانب الجيش التركي، الذي لم تتوقف طائراته المسيّرة عن استهداف أبنائنا من المدنيين والأعضاء في قوى الأمن الداخلي والإداريين في المؤسسات المدنية، وقد بدأ الجيش التركي ظهر يوم الرابع من تشرين الأول بتكثيف اعتداءاته على طول الشريط الحدودي وصولاً إلى مدينة الحسكة وريف كوباني الجنوبي، ليطال مختلف القطاعات الحيوية من محطات مياه وكهرباء ومنشآت صناعية، بهدف تعطيل الحياة وشل الحركة العامة وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعاني أصلاً ضغوطاً اقتصادية وتحديات أمنية خطيرة، وراح ضحية هذا التصعيد عشرات الشهداء والمصابين".

الأحزاب السياسية أكدت أن "المشروع التركي بدا شديد الوضوح بعد أن احتلت تركيا أجزاءً مهمة من سوريا خلال العقد الماضي وقامت بتهجير السكان الأصليين من عفرين وسري كانيه وكري سبي، وتسعى لاحتلال المزيد من الأراضي السورية بهدف ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا وإسكانهم قسرياً في الشريط الشمالي لسوريا، وخلق كيان حدودي طائفي موالي لأيديولوجيا حزب العدالة والتنمية الحاكم تمهيداً لتقسيم سوريا والسيطرة على مواردها وثرواتها، وكل هذا يحدث في ظل صمتٍ دوليٍ مشتبه بتواطؤه مع الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق السوريين والمنطقة".

وشددت أن "الوضع الكارثي في سوريا لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات حيث الأوضاع الإنسانية شديدة القساوة والأوضاع الأمنية أيضاً شديدة الخطورة، وخلايا التنظيمات الإرهابية تنشط بغية استعادة السيطرة على المشهد، وهذا ما تسعى السياسة التركية لتوفير شروطه بغية خلط الأوراق وتفكيك المجتمع وتهجير سكانه الأصليين وتمرير مشاريع التغيير الديمغرافي وتعزيز النفوذ السياسي والعسكري لتركيا والإخوان المسلمين وأذيالهم الذين باتوا أهم شركاء تركيا في الدم السوري".

وشجبت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان "العدوان التركي وهذا الإرهاب الذي تمارسه الدولة التركية وأذنابها من خلايا وتنظيمات، ضد بلادنا بذريعة حماية أمنها القومي".

وأكدت رفضها "للسياسة التركية التي تعمد إلى ربط مشكلاتها بمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأن هذه السياسة العدائية التي انتهجتها أنقرة لم تأت سوى بالبلاء على الشعبين التركي والسوري على حد سواء، وبأننا كأحزاب سياسية سورية أيدنا دوماً السلام الداخلي في سوريا وفي دول الجوار وأكدنا دوماً بأن الحلول العسكرية والأمنية لن تأتي سوى بالخراب لبلداننا وساندنا مبدأ الحوار الوطني، وقلنا مراراً بأن الحلول السياسية هي الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

كما استنكرت الأحزاب السياسية "الصمت الدولي تجاه جرائم تركيا بحقنا وحق بلادنا"، ودعت مختلف القوى الوطنية السورية والقوى الديمقراطية في تركيا وفي العالم، لإدانة هذا "العدوان تجاه ما تبقى من مناطق آمنة ومستقرة في سوريا، حيث تمثل مناطق شمال وشرق سوريا الأمل المتبقي لنا كسوريين في الخلاص والتعافي من أزمتنا الوطنية، وندعو الشعب السوري وبشكل خاص مكونات شمال وشرق سوريا كرداً وعرباً وسريان آشوريين، لإبداء المزيد من التكاتف في مواجهة هذا العدوان الممنهج، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة سوريا وسيادتها".

الأحزاب الموقعة على البيان:

١ - حزب الاتحاد الديمقراطي.

٢ - حزب الخضر الديمقراطي.

٣ - حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.

٤ - الاتحاد الليبرالي الكردستاني.

٥ - حزب الشيوعي الكردستاني.

٦ - البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

٧ - الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

٨ - الحزب اليساري الكردي في سوريا.

٩ - الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.

١٠ - حزب سوريا المستقبل

١١ - حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.

١٢ - حركة التجديد الكردستاني.

١٣- اتحاد الشغيله الكردستاني.

١٤ - الهيئة الوطنية العربية.

١٥ - حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا..

١٦ - حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.

١٧ - حركة الاصلاح- سوريا.

١٨ - الحزب الاشوري الديمقراطي.

١٩- حزب التآخي الكوردستاني.

٢٠- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.

٢١- حركة المجتمع الديمقراطي.

٢٢ - مؤتمر ستار.

٢٣ - حزب المحافظين.

٢٤ - حزب النضال الديمقراطي.

٢٥ - تيار المستقبل الكردستاني.

٢٦ - الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.

٢٧- هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي.

٢٨- حزب الاتحاد السرياني.

٢٩- حزب التجمع الوطني الكردستا٨ني .

٣٠- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي).

٣١- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).

٣٢- تيار اليسار الثوري في سوريا

٣٣- حزب سورايا

(كروب/آ)

ANHA