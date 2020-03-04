​​​​​​​318 معلم/ـة من سري كانيه يستلمون شهادات تخرّجهم

احتفالية التخرج التي أقيمت في ملعب الجزيرة الخضراء بمدينة الحسكة، نُظمت من قبل لجنة إدارة المدارس في المقاطعة، ووُزعت خلالها شهادات التخرج على معلمي ومعلمات اللغة الكردية والعربية.

المتخرجون الذي بلغ عددهم 318 متخرجاً، هم من أهالي سري كانيه، وأنهوا تدريبهم في معهد العلوم التربوية في الحسكة.

بدأت حفلة التخرج بدقيقة صمت, تلتها كلمة من قبل الإدارة العامة لمعهد العلوم التربوية في مقاطعة الحسكة ميديا شمدين, وقالت فيها "رغم الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل الاحتلال التركي, إلا أننا نقاوم من كافة النواحي السياسية والعسكرية والتعليمية".

وهنأت ميديا شمدين، المتخرجين باستلامهم شهاداتهم، وأردفت "المعلمون أثبتوا للعالم أجمع أنهم مقاومون رغم الأوضاع التي تعيشها مناطقهم من الاحتلال, ويعبّرون عن شخصيتهم وهويتهم من خلال التدريس".

ومن جانبها أشارت الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبدالله إلى أن جميع المكونات في شمال وشرق سوريا تسير على مبدأ المساواة والعدالة، وأضافت "كل فرد يعبّر عن لغته وهويته, نحن نعيش في شمال وشرق سوريا على مبدأ وفكر الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد عبدالله أوجلان".

وبيّنت سمر عبدالله أن الفرحة الكبرى ستكون يوم تحرير مدينة سري كانيه وعودة الأهالي إليها.

بعدها وُزعت الشهادات على المتخرجين من قبل المدرس محمد حاجو والمعلمة سوزدار محمد.

روزيف العيسى إحدى المتخرجات من مدينة سري كانيه عبّرت عن سعادتها, وقالت "نحن اليوم سعداء, ونشكر إدارة المعهد على هذه الحفلة".

وأضافت روزيف العيسى "رغم تهجيرنا من مدينتنا إلا أننا نقاوم ومستمرون في العمل، إلى أن نحصل على حقنا، ونطرد العدو من وطننا".

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المتخرجين.

(ج إ/هـ ن)

ANHA