​​​​​​​٣٠ صهريجاً من المحروقات بانتظار موافقة دولة الاحتلال التركي للعبور إلى المناطق المنكوبة

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات في شمال وشرق سوريا، صادق محمد الخلف، إنهم "كإدارة ذاتية وخلية الأزمة المشكلة للوقوف على أحداث الزلزال في سوريا، نقف أمام معبر أم جلود؛ لإدخال شحنات المساعدات الإنسانية المحملة بالمحروقات والمواد الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا ".

وأشار إلى أن ٣٠ صهريجاً من المحروقات سيتم تسليمها للمنظمات الإنسانية أو أصحاب الخوذ البيضاء العاملين بالمجال الإنساني في مناطق شمال غرب سوريا المحتلة.

وكشف أنهم بصدد "تجهيز قافلة أخرى ستدخل إلى الداخل السوري في مناطق حكومة دمشق؛ لمساعدة الأهالي المتضررين من الزلزال".

وحتى لحظات إعداد هذا الخبر لم تسمح دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق بوصول المساعدات المقدمة من قبل الغدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة.

(كروب/ج)

ANHA