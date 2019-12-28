​​​​​​​30 صاروخاً على قاعدة للتحالف في العراق تُسفر عن مقتل وإصابة أمريكيين

وقال التحالف الدولي في بيان له أن متعاقداً مدنياً أمريكياً قُتل، وأُصيب العديد من العسكريين الأمريكيين والعراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك.

وأضاف التحالف أن "قوات الأمن العراقية تقوم بالتحقيق".

وقال مسؤول أميركي مُطّلع على التحقيق لوكالة فرانس برس، إن 30 صاروخاً على الاقل أصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما سبّب مزيداً من الانفجارات.

ووفقاً للمسؤول الأميركي فإن الهجوم على القاعدة في كركوك هو الأكبر منذ بداية الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة دعت في منتصف كانون الأول الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران.

وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر وقتها أنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن قلقه مما يبدو أنها هجمات على قواعد في العراق.

(آ س)