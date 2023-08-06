​​​​​​​3 زلازل تضرب آسيا

اهتزت عدة دول آسيوية على وقع 3 زلازل قوية، ضربت اليوم الأحد، الصين وأندونيسيا وأفغانستان، وأحدث الأول أضراراً كبيرة شرق الصين.

وضرب زلزال بقوة 5.4 درجات شرق الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 21 شخصاً على الأقل، وانهيار عشرات المباني، حسب ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية.

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومتراً جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأصدر نظام "بايجر" التابع لهيئة المسح الجيولوجي الذي يوفر تقييمات أولية حول تأثير الزلازل، تنبيهاً أحمر يقدّر وقوع أضرار وضحايا محتملين بالاستناد إلى بيانات زلازل سابقة.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن 21 جريحاً، وانهيار 126 منزلاً أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

وشعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.

واليوم، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابل، وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن مركز الزلزال كان منطقة جُرم بولاية بدخشان شمال البلاد.

وفي أندونيسيا، قالت الوكالة الوطنية للجيوفيزياء، اليوم، إن زلزالاً بلغت قوته 5.3 درجة وقع قبالة سواحل إقليم سولاويسي.

وأضافت أنه لا يوجد احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، ووقع الزلزال على عمق 16 كيلومتراً، ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار.

(م ش)