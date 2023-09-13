​​​​​​​3 أسابيع تفصل مشروع مياه مشته نور عن دخوله الخدمة

بدأت مديرية المياه في إقليم الفرات، منذ تشرين الأول من العام الفائت، بمشروع مد 3 أحياء في مدينة كوباني بمياه الشرب "مشروع حوض مشته نور"، بهدف إنهاء معاناة الأهالي مع تأمين مياه الشرب، ولتجاوز صعوبة إيصال المديرية المياه نتيجة ارتفاع مستواه عن مستوى الشبكة الرئيسية فيما تبقى من أحياء المدينة.

وشمل المشروع بناء حوض مياه في تلة مشته نور، وتمديد شبكة مياه رئيسة جديدة في الأحياء الـ 3 "الشهيد كاوا، وبوطان شرقي، ومقتله".

وانتهت المديرية من مرحلتها الأولى التي شملت بناء جسم حوض تجميع المياه في تلة مشته نور، منذ حزيران المنصرم، بتكلفة 181 ألف دولار أميركي، بسعة 1400 متر مكعب، ودخل الحوض مرحلة تجربة تجميع المياه، والمراقبة.

وقبل أيام، دخل المشروع مرحلته الأخيرة، التي تشمل مد الخطوط الرئيسة الواصلة بين الحوض والأحياء، وتشبيك شبكة جر المياه للمنازل بالخطوط الرئيسة، حيث يجري العمل من قبل الورش الفنية للمديرية حالياً على عملية الربط.

ووفقاً للمديرية، فإن المياه ستصل للأهالي خلال مدة أقصاها 3 أسابيع، وتتضمن تلك المدة فترة تجربة ضخ المياه، ومتابعة الخطوط، وضغط المياه.

(ن ك/د)

ANHA