​​​​​​​(YJA Star) تستذكر الشهيدة سوزدار جودي وتتعهد بمواصلة الكفاح على خطا الشهداء

أصدرت القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star)، بياناً، استذكرت فيه القيادية سوزدار جودي (منال يوسف)، التي استشهدت في 8 أيار/ مايو عام 2021 في منطقة باكوك في ميردين.

وجاء في البيان:

"نواصل حربنا من أجل الحياة الحرة، في المرحلة التي تتوسع فيها المؤامرة بحق قائدنا أوجلان وحركتنا، ففي نضالنا من أجل الحرية الذي استشهد فيه أغلى أبناء شعبنا وبلادنا، يقوى إيماننا بقائدنا وشعبنا ونصرنا الذي يستمر بلا هوادة؛ من خلال عملياتنا النوعية والناجحة التي نفذتها قواتنا عام 2021، أثبتنا مرة أخرى أن حزب العمال الكردستاني (PKK)، هو حزب الشهداء، وأن الروح المعنوية والإرادة التي خلقها الشهداء لا يمكن أن تكسرها أي قوة فاشية، حيث انتشرت الروح الفدائية التي ظهرت في منطقة سيان، ورخليه، زندورا، كري سور وصلت إلى أعلى مستوياتها وتوسعت في جميع أنحاء بلادنا".

وأضاف: "وأصبحت جسراً للكفاح من ورخيله وصولاً إلى ميردين، من كري سور وصولاً إلى آمد، من زندورا وصولاً إلى بوطان، من جمالي، شورش، ساريا وجافري وصولاً إلى سوزدار، موجين ودلجين؛ في عام 2021 وصلنا إلى أعلى مستوى من ناحية القيادة النسائية والروح الفدائية التي أظهرتها المرأة الحرة، بحيث لم يذكر تاريخ أي شعب مثل هذه البطولة التي أظهرتها رفيقاتنا، ولم يشهد أي شعب مثل جمال هذه الروح الفدائية التي حققت انتصارات عظيمة".

وفي استذكار الشهيدة سوزدار جودي، قال بيان وحدات حماية المرأة – ستار (YJA Star): "تعد الشهيدة سوزدار إحدى مقاتلات الكريلا التي اتصفت بهذه الروح الفدائية، وواحدة من أجمل المقاتلات من أجل حرية هذا الشعب، فمنذ انضمامها إلى النضال من أجل الحرية، أظهرت شخصيتها المتواضعة وعنفوانها العميق في تمسكها بقضيتها وجوهر المرأة الحقيقي في النضال، هذا الجوهر الذي دفعها إلى التمسك بحركة حزب العمال الكردستاني بوقت قصير من انضمامها وأصبحت قيادية شجاعة؛ استشهدت القيادية البطلة في وحدات المرأة الحرة - ستار، سوزدار جودي عندما كانت تؤدي واجبها القيادي في إيالة ميردين".

ذكر البيان "تنحدر رفيقتنا سوزدار جودي من مدينة الحب قامشلو، هذه المدينة التي قدمت المئات من أبنائها للحركة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، وأظهرت للجميع بأنها تعشق الحرية وتعشق قائد الحرية عبد الله أوجلان، حيث كانت هذه المدينة الأرضية الأساسية في انتشار حركة حزب العمال الكردستاني بسبب شعورها العميق في الوطنية وانتفاضها في وجه الظلم والاضطهاد، وسوزدار جودي خير مثال لهذه المدينة، لهذا يحق لشعبنا في هذه المدينة أن يفتخر بأبنائه، حيث نشأت الرفيقة سوزدار على القيم التي أسسها الوطني العم يوسف في قامشلو، إنه لأمر يدعو إلى الفخر بأن تلد مدينة العشق وطنيين أبطال أمثال العم يوسف، صبري وسوزدار".

وتابع: "ترعرعت رفيقتنا سوزدار جودي في كنف أسرة وطنية، كانت شخصية محافظة على قيم الأخلاق وثقافتها وهويتها، فالمرء يجد في شخصها جمال ونقاء المجتمع السياسي الأخلاقي، وهذه الصفات التي تمثلت في شخصيتها دفعها بأن تنتفض ضد الاضطهاد والظلم وأن تنضم لحركة حزب العمال الكردستاني الذي يناضل ضد ظلم المضطهدين وعدم الخضوع لهم؛ انضمت رفيقتنا إلى صفوف الكفاح عام 1999، ولم تتراجع عن واجباتها النضالية قط، من أعمالها بين شعبها وصولاً إلى نضالها العسكري والدبلوماسي والثقافي".

وزاد: "وكانت تناضل ضمن الظروف الصعبة بشكل دائم، وكافحت في مناطق عديدة من كردستان، من زاغروس وصولاً إلى روج آفا، من روج آفا وصولاً إلى غاري ومن غاري وصولاً إلى ميردين، وتحولت إلى قيادية من القياديات الحرائر في الحرب الشعبية الثورية؛ وعلى المستوى التنسيقي، شاركت في أعمال مجلس أكاديمية الشهيدة بريتان، وجعلت العديد من المقاتلات الشابات يتعرفن على الحزب ويحبن النساء ويؤمن بقوتهن، واتحد كل ذلك مع وقفتها النضالية وفكرها وعملها وأظهرت للجميع ماهية الحياة الحرة؛ كما أعدت رفاقها لانتصار الوتيرة العالية للحرب الشعبية الثورية شمال كردستان".

كما أشار البيان إلى حياتها الثورية الماضية التي كانت دائماً في أكثر مناطق النضال صعوبة، وانتقلت إلى إيالة ميردين عام 2019، حيث كان القتال عنيفاً للغاية، وأخذت مكانتها كقيادية في وحدات المرأة الحرة - ستار، هناك وعاشت وفقاً لاحتياجات خط الحرية، ووفقاً لخط الحرب الشعبية الثورية؛ لقد غرست سوزدار جودي حرية ومعايير حزب العمال الكردستاني في شخصيتها، لأن الحرية كانت حاضرة في شخصيتها، فلم تكن هناك صعوبة في طريقها، لم تخلق في شخصيتها سبباً للفشل، بل كانت تخلق سبل الانتصار بشكل دائم، إلى أن أصبحت إحدى القياديات الشجاعات ضمن صفوف وحدات المرأة الحرة - ستار لعام 2021؛ لم تتراجع قط عن خط الحياة الحرة وخط القائد أوجلان هي ورفيقاتها الشهيدات دلجين، نوجين، دلسوز، نودا وفروز من قبلها، فنضال هؤلاء البطلات الثوريات كان سبباً في إنهاء نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشي، وحولن هذا الشتاء إلى شتاء المصير المحتوم له".

وأكد بيان القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة ستار، أن 2022 سيكون عام هزيمة الفاشية، وستهزمْ المقاتلات اللواتي يقاتلن على خط الشهداء الفاشية، ولن يسمحن لأي قوة بالوقوف في وجه الروح الفدائية التي غرسها القائد أوجلان في مناطق المقاومة في سيان، ورخليه، زندورا، ديرسم وميردين.

وتقدمت وحدات حماية المرأة – ستار "باسم القيادة المركزية لوحدات المرأة الحرة - ستار بأحر التعازي لعائلة الشهيدة سوزدار جودي ولشعبنا في قامشلو الحرة ولشعبنا الكردي الوطني، ونتعهد بأننا سنواصل نضالنا وكفاحنا على خطا الشهداء إلى أن نحقق أهدافهم في الحرية والكرامة".

(ي م)