​​​​​​​(YJA-STAR) تعلن استشهاد القيادية شيلان غويي

وقالت القيادة المركزية في وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA-STAR)، في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الأربعاء: "يستمر مفهوم الإبادة والتصفية ضد قائدنا وشعبنا وحركتنا في أجزاء كردستان الأربعة عبر الهجمات الوحشية، ومقابل هذه الهجمات الوحشية والمنافية للأخلاق الإنسانية التي ينتهجها العدو، تستمر مسيرة قواتنا الكريلا نحو النصر، ونتيجة هذه الهجمات الجوية الوحشية استشهدت رفيقتنا، شيلان غويي، في الثامن من تشرين الأول 2021، أثناء ذهابها للعلاج وزيارة أسرتها في مخمور.

الاسم الحركي: شيلان غويي

الاسم والكنية: تايبت بيلن

مكان الولادة: قرية هيلاله ـ قلابان

اسم الأم والأب: رحيمة ـ أحمد

مكان وتاريخ الشهادة: 8 تشرين الأول 2021

كما عزّت القيادة المركزية في وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA-STAR) خلال بيانها "شعبنا وأهالي بوطان ومخمور وأسرة رفيقتنا، كما جددت العهد بالسير على درب الشهيدة القيادية شيلان حتى تحقيق آمالها في كردستان حرة وقائد حر".

(س ر)