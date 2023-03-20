​​​​​​​(KNK) مهنئاً بنوروز 2023: يجب أن تصبح شعلته نوراً لاتحاد شعب كردستان

جاء ذلك خلال بيانا، أصدرتها اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، اليوم، بمناسبة عيد نوروز 2023 الموافق ليوم غد الثلاثاء (21 آذار).

وجاء في نص البيان:

"لنوروز دائماً مكانة عظيمة في تاريخ كردستان، نوروز يوم المقاومة، نوروز الانتفاضة، نوروز يوم الانتصار على الظلم، نوروز عيد الحرية، ظهر نوروز على أساس النضال ضد الاضطهاد، وضد الظلم، والعبودية، والاحتلال وكل أشكال الاضطهاد، وأصبحت رمز الخلاص والحرية.

جعل الشعب الكردي نوروز اليوم من خلال عمله ومقاومته على مدى أعوام وتضحيات الكبيرة، احتفالية شعبية كبيرة، ويوم المقاومة، كما إنه من خلال هذا العمل عرف نوروز على إنه عيد كردي في الساحة الدولية، يحتفل الشعب الكردي بنوروز بمحتواه التاريخي؛ بهدف الخلاص والحرية في كل أنحاء كردستان والمهجر، جعل الشعب الكردي نوروز خندقاً للنضال من أجل التحرر والحرية في نضالهم من جميع الجهات، في القرى، والمدن، والسجون، وفي كل مكان ومجال في الحياة.

تتصاعد نار نوروز في كل أنحاء كردستان اليوم، ويحتفل به بشكل رسمي في باشور (جنوب) وروج آفا كردستان، وعلى الرغم من جميع عراقيل الاحتلال، يحتفل به في روجهلات وباكور كردستان (شرق وجنوب كردستان)، ويحتفل به بكل معناه، وتتأجج نار الحرية والخلاص أكثر.

نبدأ عاماً جديداً مع نوروز، كان العام الماضي عام النضال في كل المجالات، بدأت انتفاضة كبيرة وما تزال مستمرة في روجهلات كردستان وفي جميع أنحاء إيران، على مدى ستة أشهر الماضية، وبقيادة النساء تحت شعار ""Jin, Jiyan, Azadî.

حصلت كارثة كبيرة نتيجة الزلزال الذي وقع في شمال كردستان وروج آفا، وفقد عشرات الآلاف من الناس حياتهم وتتضرر الملايين من الأشخاص، وعلى الرغم من هذا الوضع لا يزال عدوناً يشن هجماته بلا هوادة.

يتوضح منذ الآن أن هذا العام سيكون عام النضال العظيم، يهاجم عدونا من جهات كثيرة، وخاصة دولة الاحتلال التركي، ويقاوم شعبنا هجوماً كبيراً من أجل عدم ضياع مكتسباته في باكور (شمال) وباشور (جنوب) وروج آفا.

تستهدف الدولة الإيرانية شعبنا ونشطائنا بجميع الطرق. على الرغم من وجود مكانة رسمية لجنوب كردستان، إلا أن المشاكل مستمرة ووضع المناطق المجاورة ليس جيداً، يعمل عدونا دائماً على خلق الألاعيب من أجل إضعاف وهزيمة هذه المكانة، كما تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على روج آفا كردستان، ويبحث النظام السوري عن الفرص، حيث يريد القضاء على مكتسبات شعبنا في روج آفا.

كما يتزامن هذا العام مع مرور مئة عام على اتفاقية لوزان، يريد عدونا فرض وضع اتفاقية لوزان علينا لمئة عام من جديد، كما نريد تمزيق اتفاقية لوزان التي فرضت علينا، يجب علينا تصعيد وحدتنا ضد خطط العدو، ونجعل هذا العام عام التضامن والوحدة.

يوضح هذا الوضع عملنا ومهمتنا، يجب اتخاذ جميع التدابير ضد الاحتلال، يجب تكثيف قوة الدفاع، يجب كسر هجمات العدو، يجب حماية المكتسبات الحالية والحصول على مكتسبات جديدة، ومن أجل هذه الأسباب جميعها يجب في البداية تأسيس الوحدة داخل البيت الكردي وتعزيز الوحدة الوطنية، يجب أن نجعل هذا العام عام الحرية.

نستقبل نوروز بهذا الوضع، سنحتفل بنوروز كما تعني بروح المقاومة، ندعو شعبنا ونقول له: انزلوا إلى الساحات مثل كل عام واستقبلوا نوروز واحتفلوا به بروح المقاومة.

يجب أن تصبح شعلة نوروز نوراً ساطعاً لتحالف واتحاد شعب وأمة كردستان، في هذه المرحلة المهمة من النضال التحرري وحرية كردستان.

يهنئ المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بهذا الإيمان، عيد نوروز على جميع الكرد والكردستانيين بحماس قومي ووطني".

(ي م)