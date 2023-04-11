​​​​​​​(HPG) تكشف سجل 3 مقاتلين استشهدوا في فترة إيقاف الأعمال العسكرية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كتابياً أعلن فيه استشهاد 3 من مقاتليها.

جاء فيه: "في 28 و29 آذار 2023، شن جيش الاحتلال التركي عملية ضد قواتنا في ساحة ألانتوس التابعة لمنطقة جيلو، التي كانت في موضع دفاعي وفقاً لقرار حركتنا، وضمن هذه العملية، قاتل رفاقنا رابرين وريفان وبوطان بفدائية وروح قتالية عالية حتى أنفاسهم الأخيرة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة".

وتابع البيان: "دافع رفاقنا رابرين وريفان وبوطان بكل قوتهم عن إرثنا النضالي وقيم البطولة والفدائية الآبوجية، بفضل رفقائنا الأبطال وتضحياتهم في هذه الأوقات التاريخية، أصبح شعبنا أقرب للحرية أكثر من أي وقت مضى ووصل نضالنا إلى ذروته، ولبوا متطلبات البطولية الآبوجية بشكل ناجح، ومرة أخرى، أظهروا لنا خط النضال الصحيح.

نتقدم بتعازينا لكل شعب كردستان الوطني، وبالأخص لعوائل رفاقنا رابرين وريفان وبوطان، ونتعهد بمواصلة المقاومة وتحقيق النصر لنضال شهدائنا الأبطال".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: رابرين بوطان

الاسم والنسبة: دجلة عمر

اسم الأم والأب: شهرت - حسين

مكان الولادة: ديرك

مكان وتاريخ الاستشهاد: جيلو/29 آذار 2023

الاسم الحركي: ريفان سوروج

الاسم والنسبة: بيام دمير

اسم الأم والأب: فريدة - محمد

مكان الولادة: رها

مكان وتاريخ الاستشهاد: جيلو/29 آذار 2023

الاسم الحركي: بوطان إيريش

الاسم والنسبة: محمود تكين

اسم الأم والأب: أديبة - محمد

مكان الولادة: آمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: جيلو/29 آذار 2023"

في أعقاب زلزال 6 شباط، أعلنت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) إيقاف العمليات العسكريّة في 11 شباط المنصرم.

(س ر)