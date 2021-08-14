​​​​​​​(اللعبة التركية الأخطر).. ندوة حوارية تتحدث عن جرائم الاحتلال بحق آثار عفرين

الندوة انطلقت تحت شعار "تدمير وسرقة التراث الثقافي الإنساني في عفرين (اللعبة التركية الأخطر) "، وشارك فيها الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعه جي، والدكتور والباحث في التاريخ فرهاد شوكت نعسان، والكاتب والباحث عبد العزيز حمدوش إلى جانب أعضاء من المجالس والاتحادات والهيئات في مقاطعة الشهباء.

وأديرت الندوة من قبل الرئيس المشترك لمديرية الآثار لإقليم عفرين صلاح سينو والمتحدث الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوري، إبراهيم شيخو، والإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية زينب قنبر.

هذا وشرحت بدورها العضوة في مجلس حزب سوريا المستقبل، مريم محمد، محوري الندوة، الأول الذي حمل عنوان "جياي كورمنج - كرد داغ - عفرين".

وخلاله، تحدثت مريم عن التاريخ والموقع الجغرافي لمقاطعة عفرين واحتضانها للعديد من الحضارات منها الآشورية والامبراطورية الحيثية وعن الآثار التي وثقتها البعثة اليابانية التي نقبت في كهف دودريا.

وفي المحور الثاني والذي حمل اسم "الاحتلال التركي وتدمير التراث الإنساني في جياي كورمنج (عفرين)، وفيه تحدثت مريم عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق آثار عفرين خلال العدوان، كتدمير تلة عين دارا، وبعد الاحتلال، من تدمير المواقع والتلل الأثرية البالغ عددها أكثر من 130 موقعاً وتلاً أثرياً.

ومن جانبه عرض صلاح سينو صوراً لمواقع أثرية دمرها الاحتلال التركي خلال عدوانه على عفرين.

وبعدها قرأ إبراهيم شيخو بعض بنود اتفاقية لاهاي التي تتحدث عن الآثار، وعن أهمية حمايتها والحفاظ عليها في حال اندلعت الحروب وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق تلك الآثار.

(سـ)

ANHA